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Статистика по коронавирусу в Томской области на 8 января

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124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией официально зафиксировали в Томской области. Федеральный оперштаб сообщает также о двух летальных исходах болезни в регионе.

Всего с начала пандемии в Томской области Covid-19 заразились 62 880 человек, 52 492 пациента выздоровели, за последние сутки по выздоровлению выписались 414 человек. Непосредственно коронавирус стал причиной смерти 681 жителя региона.

В статистику по области не входит Северск, там данные фиксирует ФМБА. По их информации на 7 января, в городе за все время выявили 17 430 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 982 человека.

Во всех регионах России за сутки коронавирус выявили у 16 568 человек, выздоровели 20 449 жителей, 796 умерли в эти сутки от инфекции.

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