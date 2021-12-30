В Томской области за сутки от коронавируса скончались четыре человека

153 новых случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 425 человек, сообщается о четырех новых летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 61 695 человек, 48 717 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 674 человека.

Напомним, в эту статистику не входит Северск. По данным на 30 декабря, в городе за все время выявили 17 289 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 791 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 073 в 85 регионах. Зафиксировано 926 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 43 004 человека.