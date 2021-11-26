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Коронавирус в Томской области: за сутки три летальных случая

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253 случая заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области за последние сутки. Выздоровели — 79 человек. Сообщается о трех летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 54 837 человек, 39 525 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 625 человек. В эту статистику не входит Северск. По данным на 26 ноября, в городе за все время выявили 15 459 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 058 человек.

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса. Из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 235 летальных исходов, полностью выздоровели — 36 145 человек.

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