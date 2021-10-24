Статистика по коронавирусу в Томской области на 24 октября

В Томской области за минувшие сутки было зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших за весь период пандемии составило 46 523. Выписали за сутки 51 пациента.

В статистике по заболеваемости в Томской области не учитывается Северск. Согласно статистике на 24 октября там зарегистрировали 12 063 случая COVID-19. 10 402 человека выздоровели.

Выздоровели в Томской области в целом после COVID 37 963 пациента, за сутки из них выписан 51 человек. За весь период в регионе умерли 585 человек.

Всего за сутки в России выявили 35 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За пандемию зарегистрировано более 8,2 миллиона заболевших. За весь период пандемии в России зарегистрировано 8,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, почти 7,2 миллиона человек выздоровели, 230 600 умерли.