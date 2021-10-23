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Статистика по коронавирусу в Томской области на 23 октября

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158 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 58 человек. Смертей от коронавируса за последние сутки не зафиксировано. 

Всего с начала пандемии и по 22 октября в регионе области выявлено 46 216 случаев заражения COVID-19, 37 854 пациента выздоровели, 585 скончались.

Добавим, что в статистике по коронавирусу не учитываются данные по Северску. По последним данным сайта ФМБА России, на 23 октября там было зарегистрировано 11 924 случая заражения (100 за сутки), 10 366 человек выздоровели (32 за сутки).

Отмечается, что в России новый антирекорд по COVID-19: за сутки было зафиксировано 1075 новых смертей и 37 678 случаев заражения.

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