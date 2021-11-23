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Статистика по коронавирусу в Томской области на 23 ноября

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258 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 26 человек, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 54 085 человек, 39 311 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 620 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 23 ноября, в городе за все время выявили 15 131 случай заболевания COVID-19, выздоровели 11 833 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 996. Выздоровели 36 051 человек. Число умерших —  1 243.

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