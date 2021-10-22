Статистика по коронавирусу в Томской области на 22 октября

Согласно данным оперштаба, по состоянию 22 октября в Томской области привились 314 433 человек. Из них 290 646 завершили вакцинацию. Коллективный иммунитет выработан у 31,8% населения при необходимом показателе в 80%.

159 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 68 человек. Два человека за сутки скончались.

В целом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 46 216 человек. Из них 37 854 пациентов выздоровели. Официально смерть подтверждена у 585 человек. Таким образом, на лечении в настоящий момент находятся 7777 человек. Оперштаб сообщает, что в регионе для лечения больных свободно всего 20% коек. Общее число ковидных коек в регионе составляет 2 643, из-за роста заболеваемости в областной клинической больнице и больнице №3 Томска коечный фонд увеличится на 150 коек.

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, Дворца зрелищ и спорта, роддома №4 и больницы №3. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.