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Статистика по коронавирусу в Томской области на 22 октября

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159 новых случая коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 68 человек. Два человека за сутки скончались. 

Согласно данным оперштаба, по состоянию 22 октября в Томской области привились 314 433 человек. Из них 290 646 завершили вакцинацию. Коллективный иммунитет выработан у 31,8% населения при необходимом показателе в 80%. 

В целом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 46 216 человек. Из них 37 854 пациентов выздоровели. Официально смерть подтверждена у 585 человек. Таким образом, на лечении в настоящий момент находятся 7777 человек. Оперштаб сообщает, что в регионе для лечения больных свободно всего 20% коек. Общее число ковидных коек в регионе составляет 2 643, из-за роста заболеваемости в областной клинической больнице и больнице №3 Томска коечный фонд увеличится на 150 коек.

Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть №2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, Дворца зрелищ и спорта, роддома №4  и больницы №3. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

Добавим, что в стране ковидная статистика вновь обновила антирекорды. За прошедшие сутки официально подтвержден 37 141 новый случай заболевания. Скончались 1 064 человек.

По данным оперштаба, с начала пандемии болезнь официально подтвердилась у 8 168 305 человек. Скончались, по данным оперштаба, 228 453 человека. Под медицинским наблюдением по состоянию на 22 октября остаются 1 786 528 человек. 

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