Статистика по коронавирусу в Томской области на 21 ноября

За последние сутки в Томской области были зафиксированы 288 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 23 человека. Оперштаб не сообщает об умерших.

За все время в регионе зарегистрировано 53 546 случаев заболевания, 39 254 человека выздоровели, 617 — скончались. Северск в эту статистику не входит. По данным на 19 ноября, за все время там выявлено 14 797 случаев заражения, 11 657 человек — уже здоровы.