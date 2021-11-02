Статистика по коронавирусу в Томской области на 2 ноября

242 новых случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 56 человек, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 48 428 человек, 38 419 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 593 человека.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 2 ноября, в городе за все время выявили 12 875 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 695 человек.