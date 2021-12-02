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За сутки от коронавируса в Томской области скончались четыре человека

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230 новых случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 208 человек, сообщается о четырех новых летальных случаях.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 56 312 человек, 40 578 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 634 человека.

Напомним, в эту статистику не входит Северск. По данным на 1 декабря, в городе за все время выявили 15 879 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 401 человек. За прошедшую неделю​​​ ​в Северске ​составлено 48 протоколов за нарушение масочного режима и 15 — за отсутствие QR-кодов или справок от медицинских организаций.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 389. Выздоровели 35 185 человек. Число умерших — 1 221.

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