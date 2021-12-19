Статистика по коронавирусу в Томской области на 19 декабря

За последние сутки в Томской области официально сообщается о 188 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 318 человек.

Таким образом, в регионе за все время пандемии официально подтвердились 59 974 случая заражения инфекцией. Выздоровели за все время 44 670 человек. Коронавирус стал причиной смерти 658 человек. За последние сутки оперштаб о новых случаях летального исхода не сообщает.

В эту статистику не входит Северск. На сайте ФМБА России пока актуальна информация на 17 декабря, за все время зафиксировали 16 887 случаев заражения. Здоровы — 13 739 человек.

В России за сутки, по официальным данным, коронавирусом заразились 27 967 человек, умерли 297 203 человека.