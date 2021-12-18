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Статистика по коронавирусу в Томской области на 18 декабря

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За последние сутки в Томской области официально сообщается о 192 новых заболевших коронавирусом. Выздоровели, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 356 человек.

Таким образом в регионе за все время пандемии официально подтвердились 59 786 случаев заражения инфекцией. Выздоровели за все время 44 352 человека. Коронавирус стал причиной смерти 658 человек. За последние сутки оперштаб сообщил о двух летальных случаях болезни.

В эту статистику не входит Северск. Там, по данным на сайте ФМБА России на 17 декабря, за все время зафиксировали 16 887 случаев заражения. Здоровы — 13 739 человек.

В России за сутки, по официальным данным, коронавирусом заразились 27 434 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 10,18 млн россиян. Выздоровели за все время 8,95 млн человек. Умерли от коронавируса по всей России за сутки 1 076 человек, за время пандемии — 296 180 пациентов.

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