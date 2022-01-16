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Статистика по коронавирусу в Томской области на 16 января

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115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвердились в Томской области за последние сутки. О новых летальных случаях не сообщается. Выздоровление подтверждено у 495 пациентов, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 63 778 человек, 56 138 из них выздоровели, 687 скончались.

В ежедневной региональной статистике по COVID-19 данные по ЗАТО Северск не учитываются. По данным сайта ФМБА России на 16 января, в закрытом городе с начала пандемии зарегистрировано 17 617 случаев заражения коронавирусом (27 за сутки), 17 150 человек выздоровели (21 за сутки).

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