Статистика по коронавирусу в Томской области на 15 января

С начала пандемии в регионе ковидом официально переболели 63 663 человека. Выздоровели 55 643 пациента. По данным оперативной статистики известно о смерти 687 пациентов.

121 случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвердился в Томской области за последние сутки. О новых летальных случаях не сообщается. Выздоровление подтверждено у 491 пациента.

Отметим, в эту статистику не входит Северск. Там учет ведет ФМБА. По данным на 13 января, в ЗАТО зарегистрировали 17 566 случаев COVID-19. В инфекционном отделении лечатся 93 пациента, еще 15 в других больницах Северска. Из числа ранее заболевших 17 109 человек выздоровели.

В России за последние сутки выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом, таким образом общее число заболевших за все время пандемии превысило 10,7 млн человек. Выздоровели за все время 9,8 млн человек. Коронавирус стал причиной смерти 320 624 человек в регионах страны.