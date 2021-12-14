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  3. За сутки от коронавируса в Томской области снова скончались три человека
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За сутки от коронавируса в Томской области снова скончались три человека

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208 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 222 человека. Сообщается о трех новых случаях смерти.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 59 008 человек, 43 167 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 652 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 14 декабря, в городе за все время выявили 16 691 случай заболевания COVID-19, выздоровели 13 301 человек.

В России за последние сутки зафиксировано 28 343 новых случая коронавируса. Зафиксировано 1 145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 084 человека.

Уточним, в России уже у шестнадцати человек зафиксирован штамм коронавируса «омикрон». Одиннадцать из заболевших — были вакцинированы, заявила сегодня главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Вчера появилась информация, что в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти от «омикрона». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

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