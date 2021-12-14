За сутки от коронавируса в Томской области снова скончались три человека

208 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 222 человека. Сообщается о трех новых случаях смерти.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 59 008 человек, 43 167 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 652 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 14 декабря, в городе за все время выявили 16 691 случай заболевания COVID-19, выздоровели 13 301 человек.