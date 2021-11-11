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Статистика по коронавирусу в Томской области на 11 ноября

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272 случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 50 788 человек, 38 851 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 608 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 11 ноября, в городе за все время выявили 13 791 случай заболевания COVID-19, выздоровели 11 183 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759. Выздоровели 33 156 человек. Число умерших —  1 237.

По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, для достижения коллективного иммунитета от коронавируса надо привить еще 22 млн граждан РФ и ревакцинировать 9 млн. Желательно достигнуть коллективного иммунитета в 90-95%, но пока в РФ планка остается на уровне 80%.

«Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9, в ближайшие месяцы не будут нами достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, должны будут уже пройти ревакцинацию. Поэтому еще раз убедительная просьба: сделать прививку», — подчеркнула зампред правительства.

По мнению Голиковой, темпы заболеваемости в России снижаются в последние три недели. 30% заболеваемости ковидом по-прежнему приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

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