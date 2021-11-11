Статистика по коронавирусу в Томской области на 11 ноября

272 случая заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 49 человек, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 50 788 человек, 38 851 пациент выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 608 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 11 ноября, в городе за все время выявили 13 791 случай заболевания COVID-19, выздоровели 11 183 человека.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 759. Выздоровели 33 156 человек. Число умерших — 1 237.