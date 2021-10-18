Коронавирус в Томской области: за сутки умерло два человека

137 новых случаев коронавируса официально подтвердили в Томской области за последние сутки. 59 пациентов выздоровели, сообщается о двух новых летальных случаях.
Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 45 601 человек, число выздоровевших достигло 37 621 человека. Умерло от коронавируса в Томской области 580 человек.
Напомним, Северск в данную статистику не входит. По данным на 18 октября в городе с начала пандемии было зарегистрировано 11 524 случая заболевания COVID-19, 10 210 человек выздоровели.
Добавим, на сегодняшний день коллективный иммунитет в Томской области равен 31%. Это худший темп вакцинации от коронавируса в Сибири. На сегодняшний день 301 126 человек привились первым компонентом, 282 337 человек завершили вакцинацию.