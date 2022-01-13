Штат авиалесоохраны Томской области увеличился на 40 человек

«Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в лесопожарных формированиях Томской области на 40 человек увеличится штат сотрудников авиалесоохраны. Помимо этого, возрастет кратность и протяженность авиационного и наземного патрулирования лесного фонда», — сообщила пресс-служба обладминистрации. Сейчас будущие десантники проходят медкомиссии, тестирования и собеседования для допуска к обучению.

Еще одним новшеством станет — привлечение арендаторов лесных участков. Лесопользователи теперь в обязательном порядке будут предоставлять силы и средства пожаротушения.

«В Томской области заключено более 2,4 тысяч договоров аренды лесных участков. Ранее мы обращались за помощью в исключительных случаях, теперь это обязанность каждого арендатора вне зависимости от вида пользования», — говорил ранее начальник отдела охраны и защиты лесного фонда департамента лесного хозяйства Максим Егоров.

Добавим, на борьбу с лесными пожарами и авиационный мониторинг в 2021 году Томская область получила из резервного фонда правительства РФ более 62 миллионов рублей. Еще 98,9 миллионов в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» было направлено на закупку 29 единиц лесопожарной техники и 566 единиц спецоборудования и инвентаря.