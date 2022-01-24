Старые спортивные площадки отремонтируют в Томске в 2022 году

Одиннадцать старых спортивных площадок отремонтируют в рамках обновленной программы «От томского двора – до олимпийского пьедестала». На эти цели планируется потратить 20 млн рублей.

Депутаты утвердили предварительный список спорткомплексов, на которых пройдет текущий ремонт. А также приняли «дорожную карту» по реализации проекта в 2022 году. Согласно графику, локально-сметные расчеты на ремонтируемые объекты должны быть произведены до 1 июня текущего года, сам ремонт завершится до 1 августа.

«В прошлом году мы приняли решение, что в 2022 году мы в очередной раз изменим концепцию и подход к реализации нашей программы «От томского двора – до олимпийского пьедестала». И в этом году мы будем ее реализовывать по принципу восстановления спортивной инфраструктуры, находящейся на балансе районных администраций и подведомственных учреждений управления по физической культуре и спорту администрации города Томска. Наша цель — восстановить спортивно-игровую инфраструктуру, которая находится в ненадлежащем состоянии», — прокомментировал председатель комитета по спорту и молодежной политике Думы Константин Ушаков.

Для справки: в 2021 году по проекту Думы «От томского двора — до олимпийского пьедестала» было установлено семь укрупненных тренажерных комплексов в общедоступных местах разных микрорайонов города и десять физкультурных площадок в городских детских садах.