Стартовал городской фотоконкурс «Зелёный Томск»

Стартовал ежегодный городской фотоконкурс «Зелёный Томск», сообщает мэрия. Принять участие в нем могут любители фотографии старше 12 лет.
Работы на конкурс принимаются в номинациях «Природа города» и «Городские животные в кадре» до 3 июня. Присылать работы можно на электронный адрес severnaya-tomsk@yandex.ru с пометкой «на фотоконкурс».
С учетом ежегодной обрезки деревьев, задача для фотографов не из простых. Найти целые зеленые насаждения непросто. А с учетом того, что работы принимаются до 3 июня 2021 года, совсем не факт, что обрезанные деревья успеют стать зелеными.
Победители и лауреаты конкурса получат призы и дипломы, обещают в мжрии. Ознакомиться с положением можно на сайте Томской Экологической Страници (http://ecology.tomsk.ru/).
Организаторами конкурса выступает «Облкомприрода» и Муниципальная информационная библиотечная система Томска.