Стартовал городской фотоконкурс «Зелёный Томск»

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Стартовал ежегодный городской фотоконкурс «Зелёный Томск», сообщает мэрия. Принять участие в нем могут любители фотографии старше 12 лет.



Работы на конкурс принимаются в номинациях «Природа города» и «Городские животные в кадре» до 3 июня. Присылать работы можно на электронный адрес severnaya-tomsk@yandex.ru с пометкой «на фотоконкурс».



Фото: ТВ2

С учетом ежегодной обрезки деревьев, задача для фотографов не из простых. Найти целые зеленые насаждения непросто. А с учетом того, что работы принимаются до 3 июня 2021 года, совсем не факт, что обрезанные деревья успеют стать зелеными.