Стартовал фестиваль европейского кино-2021

2 марта в мультимедийном сервисе Okko стартует фестиваль Европейского кино, который продлится ровно месяц. Он организован Представительством Европейского Союза в России при поддержке посольств и культурных центров стран, входящих в ЕС.

В программу войдут 27 фильмов из 27 европейских стран, среди которых победители международных кинофестивалей, в том числе, номинанты на премию «Оскар».





На фестивале будут представлены новинки европейского кинематографа всех жанров и стилей, прежде не выходившие в российский прокат. Среди них – «Босоногий император» (Бельгия), «Ты и я» (Франция), «Обычное место» (Италия/Великобритания/Румыния), «Зал ожидания» (Кипр), «Конституция Республики Хорватии» (Хорватия/Чехия/Словения/Македония), «Собственники» (Чехия) и другие.





С первого дня работы фестиваля зрители получат доступ почти ко всем картинам. Более того, в программе форума предусмотрен особый формат — «Фильм выходного дня»: каждый уикэнд в течение месяца организаторы будут предлагать к просмотру новые фильмы.





В частности, в день старта Фестиваля, 2 марта в 20:00 на сайте premiere.okko.tv создатели фильма «Король Атлантиды» (Швеция) - продюсер и сценарист Симон Сеттергрен и режиссер Сони Йергенсен — представят зрителям свою работу. В прямом эфире Симон расскажет о том, как личная история о родственнике с шизофренией подтолкнула на написание сценария, а также как работать с темой ментального здоровья в жанре драмы-комедии. Сони же поделится со зрителями премьерного показа опытом работы в паре с другим режиссером Мариной Нюстрем. Во время live-трансляции зрители смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы гостям.

