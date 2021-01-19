Старшеклассника из Томской области наградили за спасение девочки

Инициатором награждения выступила мама тонувшей девочки — Наталья. Женщина вспоминает, что в августе прошлого года она с дочерьми решила искупаться в Чулыме. Она и две дочери были в лодке, а третья дочь Настя поплыла рядом. Река обмелела, поэтому мама не протестовала, тем более дочь хорошо плавает.





Преодолев половину пути, Настя вдруг начала тонуть. Мама девочки растерялась и начала звать на помощь. Наталья Нифонтова вспоминает, что Михаил долго не мог вытянуть ее дочь из воронки. Потом он поплыл с ней к берегу и вытащил из воды.





«Женщина показала мне на девочку вдалеке, и я прыгнул, доплыл и вытащил ее на берег. Не помню уже, как это было... Я помню только, как подошел и нырнул, что было дальше – нет. Там всё так быстро произошло», — цитирует слова Михаила пресс-служба областной думы.





Михаил Нестеров хорошист, в этом году он заканчивается школу и планирует поступать в ТУСУР. Награду Михаилу Нестерову вручил сенатор от Томской области Владимир Кравченко, который пообещал оказать содействие в его профессиональном развитии.