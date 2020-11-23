Станет ли Томск столицей «Тотального диктанта»?

В Сети продолжается голосование за столицу «Тотального диктанта — 2021». В этом голосовании участвуют 13 городов. Томск занимает шестую строчку в списке.

В списке претендентов на звание столицы диктанта — Рязань, Якутск, Саранск, Томск, Ярославль, Нур-Султан, Берлин, Майкоп, Стамбул, Калининград, Волгоград, Ижевск и Салехард.





Первое место в голосовании пока занимает Якутск. На втором — Рязань, на третьем — Ярославль. Всего в голосовании, на 22 ноября, приняли участие 28 тысяч человек.





Томск в голосовании занимает шестое место и еще может попасть в пятерку лидеров. Голосование продлится до 24 ноября. Отдать свой голос за Томск можно по ссылке.

