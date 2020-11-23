Добрые новости
23 ноября,
2020
2
фото
Новости

Станет ли Томск столицей «Тотального диктанта»?

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

В Сети продолжается голосование за столицу «Тотального диктанта — 2021». В этом голосовании участвуют 13 городов. Томск занимает шестую строчку в списке. 

Станет ли Томск столицей «Тотального диктанта»?

В списке претендентов на звание столицы диктанта — Рязань, Якутск, Саранск, Томск, Ярославль, Нур-Султан, Берлин, Майкоп, Стамбул, Калининград, Волгоград, Ижевск и Салехард.


Первое место в голосовании пока занимает Якутск. На втором — Рязань, на третьем — Ярославль. Всего в голосовании, на 22 ноября,  приняли участие 28 тысяч человек. 


Томск в голосовании занимает шестое место и еще может попасть в пятерку лидеров. Голосование продлится до 24 ноября. Отдать свой голос за Томск можно по ссылке

Станет ли Томск столицей «Тотального диктанта»?

Стало известно имя автора текста Тотального диктанта — 2021: им стал современный российский писатель Дмитрий Глуховский. Автор текста приедет в город-победитель 10 апреля. 


Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.


Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.


Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.