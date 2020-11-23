Станет ли Томск столицей «Тотального диктанта»?

В Сети продолжается голосование за столицу «Тотального диктанта — 2021». В этом голосовании участвуют 13 городов. Томск занимает шестую строчку в списке.
В списке претендентов на звание столицы диктанта — Рязань, Якутск, Саранск, Томск, Ярославль, Нур-Султан, Берлин, Майкоп, Стамбул, Калининград, Волгоград, Ижевск и Салехард.
Первое место в голосовании пока занимает Якутск. На втором — Рязань, на третьем — Ярославль. Всего в голосовании, на 22 ноября, приняли участие 28 тысяч человек.
Томск в голосовании занимает шестое место и еще может попасть в пятерку лидеров. Голосование продлится до 24 ноября. Отдать свой голос за Томск можно по ссылке.
Стало известно имя автора текста Тотального диктанта — 2021: им стал современный российский писатель Дмитрий Глуховский. Автор текста приедет в город-победитель 10 апреля.
Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.
Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
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