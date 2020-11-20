Станет ли Иван Кляйн новым Фургалом и что будет с выборами мэра Томска. Мнение экспертов

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25 ноября в Думе Томска на заседании комиссии по регламенту обсудят инициативу областного депутата Игоря Чернышева об отмене прямых выборов мэра Томска.

«Мы очень хотим услышать его аргументацию, соображения по этому поводу, поэтому предложил ему выступить содокладчиком по вопросу, который он внес. Игорь Николаевич хотел услышать мнение Думы города Томска, но первый этап — это комиссия. Он сейчас в Новосибирске, но сказал, что обязательно будет участвовать. Возможно, это будет режим видеоконференции, хотя я попросил его приехать лично и он не исключил такого варианта. Думаю, что нам всем будет очень интересно из первых уст услышать его доводы. А вдруг они упадут на благодатную почву», — написал в своем Телеграм-канале спикер Думы Чингис Акатаев.

При этом многие депутаты уже высказались с критикой этого предложения. Редакция ТВ2 поговорила с экспертами о том, насколько вероятно, что прямые выборы мэра будут все-таки отменены.

Доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РанХИГС Инна Ветренко:

«Волна, связанная с отменой прямых выборов мэров, прокатилась по стране в течение 2017-2018 годов. Практически во всех крупных мегаполисах прямые выборы мэра были упразднены, и практически везде это воспринималось очень болезненно. Поскольку по закону есть четыре модели организации власти в органах местного самоуправления, например, кроме прямых выборов, есть сити-менеджер, то возможны разные варианты. Я очень хорошо знаю историю, когда еще новый губернатор Омской области Бурков пошел на изменения системы и прямые выборы были отменены. И Омск только со второго раза, через конкурсную комиссию, смог избрать себе непрямыми выборами мэра, который является одним из самых слабых мэров в истории города-миллионника».

В случае если сейчас в Томске отменят прямые выборы мэра, то ничего страшного в этом нет. Не от системы выборов зависит эффективность его работы, можно ему доверять или нет. Зависит от тех людей, которые на этот пост приходят. В Томске, например, мэров выбирали прямым голосованием, но это их не застраховало от снятия, от коррупционных скандалов. В системе непрямых выборов появляется механизм воздействия на это губернатора. Он может запустить этот механизм, отправить их в отставку, поскольку с ним идет процесс согласования кандидатур. Возможно, в кризисных ситуациях это лучший вариант.

Инна Ветренко считает, что прибытие «варяга» в Томск маловероятно.

Варягов обычно присылают на глав субъектов федерации, но не на мэров. Я предполагаю такой сценарий: скорее всего, прямые выборы мэра в Томске будут упразднены. Будет введен сити-менеджер, который будет избираться через комиссию с участием депутатов. Скорее всего, это будет кто-то из местных, уровня областной Думы или администрации. Думаю, что найти кандидата не будет проблемой. Пусть даже сделать его подконтрольным другим инстанциям. Кадровой проблемы здесь не будет. Тем более Томск – развивающийся город с достаточно устойчивым брендом. Думаю, что с кадрами проблем не будет, — говорит она.

Сергей Шпагин, доцент кафедры политологии философского факультета НИ ТГУ, кандидат исторических наук:

«Я все-таки надеюсь, что предложение об отмене выборов мэра не пройдет. Как известно, в России осталось менее десяти административных центров субъектов федерации, мэры которых избираются населением напрямую. И областные власти в известной степени рассматривали сохранение выборного мэра как свою заслугу. Это позитивное отличие региона от многих других».

Кроме того, мэр Томска — очень токсичная фигура в плане того, что он стягивает на себя многочисленные проявления недовольства городского населения и служит громоотводом. То есть отводит эти недовольства от областных властей. Поэтому введение прямо назначаемого градоначальника фактически означает, что вся ответственность за Томск ляжет на плечи губернатора, а у него и так сейчас немало проблем. И в этих условиях нерационально брать на себя и такое.

Сергей Шпагин отмечает, что инициатива Чернышева появилась еще до ареста Кляйна.

«Первоначально к ней было достаточно негативное отношение не только городских, но и областных властей. Я думаю, что сейчас в контексте произошедшего ситуация может несколько измениться, но общий настрой был отрицательным», — отметил он.

«При всей ядовитости желающие на пост мэра найдутся. Вопрос, кто и на каких условиях. Потому что понятно, что без достаточно сильной поддержки со стороны областных властей руководить Томском достаточно сложно. Кляйн такой поддержкой в общем-то пользовался. Честно говоря, разговоры о том, что между городом и областью были какие-то сильные противоречия, моими данными не подтверждаются. Сейчас вопрос стоит в том, кого сможет подобрать областная администрация в качестве наиболее подходящего кандидата. Так как все знали, что Иван Григорьевич пришел в мэрию с прямой подачи действующего губернатора. Вопрос в том, насколько областная власть будет убедительна в поиске новой кандидатуры», — рассуждает Сергей Шпагин.

Не исключает он и того, что в Томск могут прислать «варяга» — человека из Москвы.

«Но варяг совсем не ориентирующийся в томских реалиях — маловероятно. Насколько я знаю практику назначения губернаторов-технократов, которая появилась в последние пять-шесть лет, какая-то связь с регионом у них есть. То ли человек там учился, то ли еще как-то. Поэтому момент такой не исключен, но мне не кажется, что эта кандидатура будет успешной. Здесь все-таки нужно понимать специфику Томска, чтобы им руководить».

Сомневается Сергей Шпагин и в том, что Иван Кляйн может стать новым Фургалом.

Не тот масштаб. При всем уважении к Ивана Григорьевичу Фургал был совершенно в другой ситуации. Иван Григорьевич немало сделал для Томска, но далеко не все его действия оцениваются положительно. Это раз. Во-вторых, в Томске привыкли к градоначальникам, которые ближе к населению, активно общаются со СМИ по сравнению с Кляйном. В этом смысле у него гораздо менее выигрышная позиция, имидж. С другой стороны, если сравнивать Дегтярева и Фургала, то Фургал за время своего губернаторства сумел принять ряд таких резонансных решений, которые были связаны с оказанием адресной помощи конкретным людям, чего Дальнему Востоку очень сильно не хватает. Поэтому там сложилась не очень большая, но очень сильная коалиция людей из разных районов края, которые будут его поддерживать, что называется, до конца. У нас таких людей я не вижу. Поэтому повторение ситуации Фургала маловероятно, хотя попытки в этом направлении предприниматься будут.