«Стало только хуже»: томичи жалуются на ремонт Мокрушинского переезда

Томичи жалуются на отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на Мокрушинском переезде, который ремонтируют в рамках строительства транспортной развязки с железной дорогой Тайга-Томск 76 км.

— Невыносимо ходить по улице Мокрушина, — написала в редакцию ТВ2 жительница Ирина Суворова, — Дорогу сделали, но стало только хуже. Про пешеходов забыли, детей просто невозможно провести ни на коляске, ни на самокате, пешеходный переход убрали на Богашевском тракте, теперь приходится идти через всю площадь Южную, чтобы ребенка увести в сад.

Напомним, ремонтные работы на Мокрушинском переезде стартовали 13 июля. Подходы и подъезды к ж/д переезду будут отремонтированы в рамках строительства транспортной развязки с железной дорогой Тайга-Томск 76 км.





В августе рабочие укладывали асфальт на этом участке и делали бордюрные ограничители из камней.





Также ранее мэрия сообщала, что до конца октября на Южной не будет функционировать переход по Богашевскому тракту в районе улицы 19-ой Гвардейской Дивизии. В мэрии отметили, что работа перехода прекращена 29 июня, функционировать он не будет до 29 сентября. Ближайший пешеходный переход расположен на улице Красноармейской в районе транспортного кольца.





Проект строительства автотрассы Томск — Тайга в этом году прошел государственную экспертизу. Общая сметная стоимость строительства объекта определена в размере 16,8 млрд рублей. Строительство дороги Тайга — Томск будет вестись в семь этапов, в ходе реализации которых построят четыре участка автомобильной дороги, а также произведут переустройство трех газопроводов-отводов, попадающих в зону работ.









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