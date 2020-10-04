Стало известно, в каком СИЗО находится томский ученый Александр Луканин

Томский ученый Александр Луканин, подозреваемый по делу о госизмене, находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом рассказала на своей странице в Facebook член ОНК Марина Литвинович. Семье Александра Луканина ничего не было известно о местонахождении ученого уже несколько суток.

Вчера мы снова заходили в Лефортово. Луканин, Фургал, Пыж и др. В первую очередь – нашли там Луканина Александра...

Мы попросили его к нам прийти, но он отказался, сказав сотруднику СИЗО, что «до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет». Я думаю, он не знает, что такое ОНК, поэтому опасается общаться в условиях несвободы с неизвестными ему людьми, — написала Марина Литвинович.

Напомним, суд в Томске отправил в СИЗО бывшего сотрудника Томского политехнического университета Александра Луканина. Ранее ученого задержали сотрудники ФСБ, его подозревают в передаче неких технологий Китаю. Официальных комментариев по поводу задержания Александра Луканина от силовиков до сих пор нет.





Александру Луканину 64 года. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».





В последние годы сразу несколько российских ученых стали фигурантами дел о госизмене. После внесения изменений в УК в 2012 году ежегодное число осужденных за госизмену, шпионаж и разглашение гостайны стало расти. Если в 2009-2011 годах приговоров было от 10 до 20 в год, то в прошлом году по этим составам вынесли более 60 приговоров, пишет «Медиазона».



О том, в чем особенность «шпионских» статей и кто был фигурантом подобных дел в Сибири, читайте здесь.







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