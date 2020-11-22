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22 ноября,
2020
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Стало известно, сколько детей родилось в Томской области за 9 месяцев

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской области за девять месяцев родилось почти семь с половиной тысяч детей, сообщает Томскстат. 

Стало известно, сколько детей родилось в Томской области за 9 месяцев
Фото: Юлия Фаллер

На свет появилось 3860 мальчиков и 3542 девочки. Больше всего новорожденных зарегистрировано в Томске – 3862 младенца и Томском районе – 755.


Как сообщает ведомство, по сравнению с прошлым годом  число новорожденных уменьшилось на 478 человек.


«Если посмотреть на месячную динамику рождений в сравнении с 2019 г., то прирост рождаемости в течение  января-сентября 2020 г. фиксировался только трижды – в апреле (+136 малышей), августе (+ 22) и сентябре (+ 14 малышей)», — отмечают специалисты. 


За 2019 год в Томской области родилось 10704 ребенка, из них 5511 мальчиков и 5193 девочки. В последние годы в области повысилась рождаемость третьих и последующих детей на фоне сокращения рождаемости первых детей. Рождаемость третьих детей в 2019 году по сравнению с 2010 годом выросла почти в два раза.


«По очередности рождения доля родившихся третьими в 2019 г. составила 17.2% , тогда как в 2010 г. – 9.3%. Ближайшее следствие этой тенденции – рост числа многодетных семей и увеличение доли детей, рождающихся в таких семьях», — сообщают в Томскстате.


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