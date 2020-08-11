Стало известно о состоянии пострадавших на стройке в Северном парке

Три человека, пострадавших на стройке в Северном парке, госпитализированы, сообщает телеграм-канал Область здоровья.
Три человека были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи вчера, 10 августа. В Северном парке под Томском обрушилось строящееся здание школы на улице Марины Цветаевой, 18.
«Состояние 31-летнего мужчины врачи оценивают как тяжелое, 22-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина 38 лет – в удовлетворительном. Все они проходят лечение в травматологическом отделении больницы», — прокомментировали медики.
Еще один пострадавший — 24-летний мужчина, после обследования и получения необходимой медицинской помощи в медучреждении был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался.
Следственный комитет начал проверку после ЧП на стройке в Северном парке. Строительство ведет застройщик микрорайона Северный парк – ГК «Карьероуправление».
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