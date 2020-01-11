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11 января,
2020
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Стало известно, на что томские семьи потратят региональный маткапитал в 2020 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские семьи смогут потратить региональный материнский капитал на содержание подсобного хозяйства и покупку средств реабилитации для детей с инвалидностью. Об этом рассказали в Думе региона. 

Стало известно, на что томские семьи потратят региональный маткапитал в 2020 году

С 1 января 2020 года вступила в силу новая редакция закона, которая расширяет перечень направлений, на что можно потратить региональный маткапитал. Ранее в  Томской области семьи с тремя и более детьми могли использовать региональный маткапитал, в частности, на покупку жилья (в том числе в ипотеку), а также на образование ребенка и его оздоровление. 


В Томской области размер регионального маткапитала составляет 100 тысяч рублей. Мера соцподдержки предоставляется многодетным семьям Томской области, в которых после 1 июля 2012 года родились (были усыновлены) третьи или четвертые дети.

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