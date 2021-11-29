Стало известно место прощания с врачом-инфекционистом Виктором Якимовым

Прощание с врачом-инфекционистом горбольницы №3 Виктором Якимовым состоится сегодня, 29 ноября, с 12.00 до 13.00 в помещении Знаменской церкви (ул. Войкова, 16). Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Инфекционист Виктор Якимов скоропостижно скончался 27 ноября на 53 году жизни.

Виктор Якимов родился в 1968 году в посёлке Нижнеангарск Республики Бурятия. В 1995 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 1996-м окончил интернатуру по специальности «врач-инфекционист». Позже работал врачом-инфекционистом в детской инфекционной больнице. С 2005 года по настоящее время работал в горбольнице №3 им. Альперовича. Имел несколько наград за профессиональную деятельность.