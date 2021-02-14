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14 февраля,
2021
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Стало известно, кто новый директор ФМБА в Северске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новым и.о. директора Сибирского научно-клинического центра ФМБА России в Северске и Томске стал Виктор Авхименко. Об этом сообщается на сайте аналитической системы Фокус.Контур.

Стало известно, кто новый директор ФМБА в Северске
Фото: med.tomsk.ru

По документам, на должность Виктор Авхименко вступил 1 февраля. На сайте Сибирского научно-клинического центра ФМБА об этом официально никто не сообщил. 

Ранее Виктор Авхименко был начальником медицинского центра №2 в Северске. По специальности он врач-хирург высшей категории и кандидат медицинских наук. 

Стало известно, кто новый директор ФМБА в Северске

Напомним, 23 ноября от коронавируса скончался гендиректор ФМБА по Сибири Виктор Воробьев. Ранее Виктора Воробьева госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии. С ноября и. о. директора исполнял Александр Маевский. 


В состав Сибирского ФМБА входят Северская клиническая больница, филиал НИИ курортологии и физиотерапии в Томске.


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