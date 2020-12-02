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02 декабря,
2020
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Новости

Стало известно, кто будет руководить Сибирским центром ФМБА

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Временно исполнять обязанности генерального директора Сибирского центра ФМБА России в Северске и Томске будет Александр Маевский. Об этом сообщается в приказе ФМБА России. 

«Возложить временное исполнение обязанностей генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» с 24 ноября 2020 года на Маевского Александра Изидоровича, заместителя генерального директора — главного врача Северской клинической больницы с оплатой труда по выполняемой работе», — из приказа ФМБА России. 

Александр Маевский
Александр Маевский
Фото: dialog-seversk

Напомним, 23 ноября от коронавируса скончался гендиректор ФМБА по Сибири Виктор Воробьев. Ранее Виктора Воробьева госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии. 


Александр Маевский приступил к обязанностям и.о. директора Сибирского ФМБА 24 ноября. Согласно информации из открытых источников, Александр Маевский в 1980 году окончил лечебный факультет Томского медицинского института. С 1980 по 1984 год – врач-хирург в Балахтинской районной больнице (Красноярский край). Он работает в Северской клинической больнице с 1984 года. Сначала Александр был заведующим отделением гнойной хирургии. В мая 2014 года он стал главным врачом Северской клинической больницы.


В состав Сибирского ФМБА входит Северская клиническая больница и филиал НИИ Курортологии и Физиотерапии в Томске. 


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