Стало известно, когда в Томской области заработают детские сады

Детские сады в Томской области заработают с 17 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

Губернатор отметил, что детские сады во время пандемии коронавируса работали в режиме дежурных групп четыре месяца.





«Сегодня эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и я принимаю решение с 17 августа открыть работу всех детских садов в штатном режиме», — прокомментировал Сергей Жвачкин.





Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость эффективной работы дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, которые должны принимать всех желающих. Он поручил департаменту общего образования открыть горячую линию, работать в соцсетях, реагировать на каждое обращение.





Режим самоизоляции в Томской области продлили до 31 августа. В регионе открыли летние веранды, спортивные учреждения и библиотеки.