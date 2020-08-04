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04 августа,
2020
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Стало известно, когда в Томской области заработают детские сады

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Детские сады в Томской области заработают с 17 августа, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин. 

Стало известно, когда в Томской области заработают детские сады

Губернатор отметил, что детские сады во время пандемии коронавируса работали в режиме дежурных групп четыре месяца. 


«Сегодня эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и я принимаю решение с 17 августа открыть работу всех детских садов в штатном режиме», — прокомментировал Сергей Жвачкин.


Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость эффективной работы дежурных групп в детских дошкольных учреждениях, которые должны принимать всех желающих. Он поручил департаменту общего образования открыть горячую линию, работать в соцсетях, реагировать на каждое обращение.


Режим самоизоляции в Томской области продлили до 31 августа. В регионе открыли летние веранды, спортивные учреждения и библиотеки.

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