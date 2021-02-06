Стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.







Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня.







Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.





В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.





Напомним, в прошлом году из-за пандемии единые государственные экзамены провели позднее, чем обычно. ЕГЭ сдавали только те ученики, которые собирались поступать в вуз. Математику базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключили.





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