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06 февраля,
2021
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Стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в 2021 году. Сдавать выпускные экзамены школьники начнут с 31 мая. 

Стало известно, когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2021 году
Фото: obrnadzor.gov.ru

Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.


Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня.


Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.


В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день – 17 июля.


Напомним, в прошлом году из-за пандемии единые государственные экзамены провели позднее, чем обычно. ЕГЭ сдавали только те ученики, которые собирались поступать в вуз. Математику базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключили.


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