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03 ноября,
2020
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Стало известно, где отремонтируют дороги в Томске в 2021 году

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Городская администрация рассказала, какие улицы отремонтируют в 2021 году. По их словам, участки будущего дорожного ремонта будут максимально приближены к обновленным ранее магистралям.


Сейчас, по информации мэрии, в план ремонта включены участки проспекта Ленина от переулка Батенькова до улицы Дальне-Ключевской, улицы Яковлева от улицы Красноармейской до улицы Пушкина, улицы Красноармейской от улицы Яковлева до проспекта Кирова, улицы Нахимова от Транспортного кольца до проспекта Ленина. Окончательный список улиц определится после определения финансирования из бюджетов разных уровней.

Стало известно, где отремонтируют дороги в Томске в 2021 году

«Комплексный подход по ремонту этих улиц, приближенных к приведенным ранее в нормативное состояние, позволит обеспечить безопасность томичей, как это уже сделано на транспортных «узлах» по улицам Мичурина, Иркутский тракт, Профсоюзная и другим», — отмечают в мэрии.


В мэрии уточнили, что сейчас департамент дорожной деятельности и благоустройства готовит конкурсную документацию для проведения торгов на определение подрядчиков ремонта. Мэр Иван Кляйн поручил внести в контракты на ремонт конечный срок для завершения всех работ - 1 сентября. Нарушение этого требования повлечет за собой административную ответственность подрядчиков.


«Сохранив выработанный алгоритм работы и взятые темпы дорожного ремонта, мы выполним требования национального проекта и увеличим к концу 2024 года долю безопасных магистралей почти до 70%. Сегодня этот показатель в Томске составляет около 55%. Кроме того, считаю немаловажным участие представителей томской общественности, в том числе, маломобильных людей, в надзоре за ходом ремонта. Считаю необходимым в следующем году продолжить опыт взаимодействия с активистами», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.



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