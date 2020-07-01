«Стали заложниками ситуации»: представители сферы общепита просят губернатора Томской области открыть кафе и рестораны
Представители сферы общественного питания Томской области направили открытое письмо к главе региона Сергею Жвачкину и мэру города Ивану Кляйну. Они просят разрешить деятельность кафе и ресторанов, которые остаются закрытыми с 30 марта.
«Несмотря на ограничения, предписания и призывы к предприятиям и населению, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы повсеместно наблюдаем халатное отношение к предписанным нормам как со стороны населения и бизнеса, так и со стороны органов, призванных обеспечить контроль за соблюдением норм. Масочный режим не соблюдается, предприятия торговли продолжают обслуживать покупателей без должных мер защиты, социальное дистанцирование не стало нормой. В настоящих условиях отрасль общественного питания стала заложником ситуации и по сути негласно объявлена рассадником и распространителем инфекции на территории г. Томска и Томской области», — говорится в тексте обращения.
В письме подчеркивается, что предприятия общественного питания и до эпидемии соблюдали санитарные нормы. Сейчас владельцы изучили и готовы выполнять обновленные предписания Роспотребнадзора.
«Однако, в отличии от множества регионов, снявших запрет на деятельность предприятий общественного питания, Администрация Томской области продолжает фактически уничтожать отдельные сегменты бизнеса продлевая запрет. Отрасль общественного питания на территории г. Томска и Томской области представлена более чем 1 800 предприятий с десятками тысяч работающих в них сотрудников. Не только бизнес, но и сотрудники этих организаций поставлены на грань выживания. Многие организации вынуждены были часть рабочих коллективов отправить в простой, что не могло не сказаться на уровне их заработной платы и на уровне их покупательской и кредитоспособности. Этот факт отсрочено скажется и на региональном и муниципальном бюджетах, поскольку сокращение доходов населения сокращает и суммы НДФЛ, уплачиваемые в эти бюджеты. Не стоит забывать, что и сам бизнес будет «обеднять» местный бюджет, поскольку ЕНВД – налог, который уплачивает абсолютное большинство организаций общественного питания. Нет деятельности – нет налога», — говорится в тексте.
Авторы письма говорят, что Правительство готово выделить субсидии из федерального бюджета пострадавшему бизнесу в апреле и мае. Однако с июня, подчеркивается в обращении, ответственность за деятельность пострадавших отраслей ложится на региональных властей.
«Таким образом, продление запрета на полноформатную деятельность предприятий общественного питания на территории г. Томска и Томской области должно сопровождаться выделением региональной субсидии по параметрам и размерам, соответствующим программе федерального субсидирования. Закономерно полагаем, что таким образом будет соблюдена взаимная ответственность власти и бизнеса. В случае невозможности обеспечить региональное субсидирование на уровне федерального, считаем логично обоснованным требовать снятия запрета на полноформатную деятельность предприятий общественного питания на территории г. Томска и Томской области», — подчеркивают авторы.
Открытие летних террас они называют полумерой.
«Закономерно полагаем, что ответственность за здоровье каждого жителя г. Томска и области, после трехмесячного пребывания в условиях распространения новой коронавирусной инфекции должна лежать не только на плечах власти и бизнеса, но и быть зоной ответственности каждого гражданина. И каждый гражданин должен иметь возможность сам определять личную зону риска и сделать выбор – посетить ресторан / кафе или, например, поужинать дома. А предприятия общественного питания, в свою очередь, готовы должным образом обеспечить безопасное пребывание посетителей в своих стенах», — резмируется в тексте.
Обращение подписали больше 30 владельцев кафе и ресторанов в Томске.
Ранее аналогичное обращение губернатору направили и представители спортивных учреждений. Замгубернатора Иван Деев отметил, что кафе и фитнес-клубы откроются тогда, когда коэффициент распространения инфекции будет меньше единицы. В настоящий момент по официальным данным он составляет 0,91.
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