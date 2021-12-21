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Стали известны подробности попытки изъятия ребенка из семьи, в которой одинокая мама пыталась добиться пособия

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Отдел опеки и попечительства Ленинского района объяснил причины попытки изъятия ребенка у матери-одиночки Ольги Ольговской, которая три месяца пыталась добиться пособия на ребенка. Ответ прежний: рассказала трем сотрудникам соцзащиты, что ей нечем кормить ребенка. Ранее мы рассказывали ее историю, когда опека пыталась отобрать ребенка, «так как мальчик находится в «социально-опасной ситуации». Ребенка удалось отстоять, но в управлении соцзащиты семье так и не объяснили, кто дал необходимую информацию и почему ребенка сразу же решили изъять.

Сестра Ольги, Анастасия подала жалобу на действия сотрудников отдела соцподдержки. В течение 30 дней ей ответили и передали текст телефонограммы, которая была направлена главному специалисту отдела опеки и попечительства Макаровой Е.Д.

«24.09.2021 на номер телефона 51-16-86 в10:19 поступил звонок от сотрудника социальной защиты населения Ленинского района Томска. Сотрудник представился как Давиденко Елена Викторовна. Со слов Елены Викторовны, гражданка Ольговская Ольга Алимовна <...> истерит в социальной защите, нечем кормить ребенка», — говорится в тексте телефонограммы.

В свою очередь, в администрации Ленинского района пояснили, что, согласно должностным обязанностям, работник, который «выявил ситуацию, связанную с нарушением прав ребенка, должен в течение суток заявить об этом в органы опеки».

«Если специалистами профилактики выявлена ситуация, связанная с нарушением прав ребенка, не относящаяся к компетенции ведомства, в срок не позднее суток со дня поступления информации о детях, нуждающихся в государственной защите, сведения обязаны быть переданы в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка.

В период с 23.09.2021 по 24.09.2021 Вы несколько раз звонили на телефон «горячей линии» учреждения и в ходе разговора с работниками Давиденко Е.В, Кийко М.А и Поземиной Н.С неоднократно упоминали, что Вам нечем кормить ребенка. В целях оценки ситуации в семье специалистом первой категории по назначению, выплате мер социальной поддержки отдела ввода и обработки информации Давиденко Е.В, ответственной за сбор, обработку, учет и передачу информации о выявлении признаков нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних детей, переданы сведения об этом в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка», — отмечают в администрации Ленинского района.

Сестра Ольги Ольговской и ее официальный представитель считают, что администрация Ленинского района не ответила на главный вопрос: имеет ли право сотрудник соцзащиты давать такую информацию опеке.

«Ответ от соцзащиты на поставленные вопросы в обращении по сути не был дан. Я просила по закону обосновать ее полномочия давать такую наводку опеке. Они не дали обоснования. Это раз. Потому что его просто нет в нашем случае. Второе: она пишет, что у специалиста есть обязанность по учету и выявлению нарушений прав несовершеннолетнего. Но в приложенной должностной инструкции я ничего такого не нашла. Более того, большая часть ее обязанностей это вообще обычное делопроизводство, а все чуть больше только с согласования с начальником отдела. Если перечитать ответ департамента соцзащиты, который они писали в адрес ТВ2, то тут несостыковка. Они везде пишут, что она только звонила ( действительно только звонила), а телефонограмма дословно «истерит в соцзащите». Это как трактовать? По телефону или лично? Вот я читаю это дословно так: она в помещении соцзащиты устроила истерику. В таком случае вопрос: почему не вызвали полицию? Охрану? Если речь шла о телефонном звонке, почему из телефонограммы этого не следует. Еще там написали, что специалист по телефону ей предложила помощь, и сказала, что заручилась ее согласием чтобы она передала инфу о том, что ей нечем кормить ребенка, в опеку. Но в самой телефонограмме ничего такого нет. А телефонограмма записывается дословно, без сокращений, насколько я знаю».

Добавим, что сейчас семья изучит подробно все ответы из администрации и намерена обратиться с жалобой в прокуратуру и суд.

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