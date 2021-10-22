Убийство в Курлеке: первые подробности

Обновление В 14.30 региональный Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По предварительным данным, убийство совершил 32-летний местный житель села Курлек, у которого был конфликт с погибшим. «Находясь в лесном массиве рядом с дорогой, ведущей в с. Курлек, на почве личных неприязненных отношений, совершил выстрел из огнестрельного ружья в движущийся автомобиль, за рулем которого находился потерпевший, попав ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления», — сообщает СКР. Подозреваемый задержан, полностью признал себя виновным. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

21 октября 2021 около 8 часов утра в районе села Курлек было совершено убийство. Позже поступил звонок в ДПС и прибывший на место происшествия экипаж обнаружил в лесу автомобиль с телом мужчины. При осмотре выяснилось, что мужчина застрелен из ружья 16 калибра. По информации ТВ2, убитый — это Юрий Василевичев, главный инженер ООО "Курлекский карьер ТИСК". Ему был 51 год. Генеральный директор компании ТИСК Александр Беляев, сообщил ТВ2, что именно он принимал на работу Юрия Василевичева, но пять лет назад предприятие "Курлекский карьер" он продал и с тех пор с главным инженером не общался. С новыми собственниками компании по добыче гравия в Курлеке ТВ2 связаться пока не удалось. В настоящий момент обсуждают две версии мотива убийства. Первая, что таким образом могли отомстить недовольные увольнением подчиненные Василевичева. Полиция, отрабатывая эту версию, опросила нескольких жителей Курлека, которые ранее работали на карьере по добыче гравия, затем были уволены и у которых официально имеется огнестрельное оружие. Вторая версия — убийство с целью ограбления. С тела мужчины сняли массивную золотую цепь и золотой перстень. По факту убийства следователями СУ СК Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Фото с места убийства