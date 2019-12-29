Стала известна дата первого авиарейса из Томска в Новокузнецк

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») открывает прямые рейсы из Томска в Новокузнецк с 7 января 2020 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам – на самолете AН-28, который вмещает 17 человек.

Вылет из Томска запланирован в 6:30, а прилет в Новокузнецк в 7:30. Обратный вылет из Новокузнецка – в 8:00, а прилет в Томск – в 9:00. В пути самолет находится 1 час.



Стоимость авиабилета Новокузнецк – Томск – 2700 рублей.





До мая 2019 года томский аэропорт будет работать по зимнему расписанию. Это немного изменит график рейсов и добавит ряд сезонных направлений.





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