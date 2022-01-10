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Стал действовать закон об уголовной ответственности за превышение скорости

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С понедельника, 10 января, в России вводится уголовная ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, до трех лет лишения свободы грозит нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме тюремного срока, предусмотрен денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

Также до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.

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