Стал действовать закон об уголовной ответственности за превышение скорости

В частности, до трех лет лишения свободы грозит нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме тюремного срока, предусмотрен денежный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

Также до двух лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.