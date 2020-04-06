Стационар для больных коронавирусом развернут в МСЧ № 2 Томска

Стационар для приема больных с коронавирусной инфекцией, а также пациентов с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме, развернут в МСЧ № 2 Томска, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сюда же будут госпитализироваться заболевшие из группы риска: люди старше 60 лет, имеющие ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания.

Госпиталь развернут на базе медико-санитарной части № 2 Томска и рассчитан на 350 коек. Все оснащены точками подачи кислорода, а в палатах интенсивной терапии обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и неинвазивной вентиляции легких.





В ближайшее время сюда будет закуплено дополнительное оборудование. На эти цели федерация выделила региону 156 млн рублей.





«Развертывание таких госпиталей организовано во всех субъектах страны. Это необходимо для обеспечения готовности региона к работе в случае увеличения количества больных коронавирусной инфекцией. Кроме развертывания дополнительных коек и оснащения, идет подготовка медицинских работников. При необходимости для работы в госпиталь будут направлены дополнительные специалисты», — подчеркивают в оперштабе по борьбе с коронавирусом в регионе.