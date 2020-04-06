Стационар для больных коронавирусом развернут в МСЧ № 2 Томска
Стационар для приема больных с коронавирусной инфекцией, а также пациентов с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме, развернут в МСЧ № 2 Томска, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сюда же будут госпитализироваться заболевшие из группы риска: люди старше 60 лет, имеющие ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания.
Госпиталь развернут на базе медико-санитарной части № 2 Томска и рассчитан на 350 коек. Все оснащены точками подачи кислорода, а в палатах интенсивной терапии обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и неинвазивной вентиляции легких.
В ближайшее время сюда будет закуплено дополнительное оборудование. На эти цели федерация выделила региону 156 млн рублей.
«Развертывание таких госпиталей организовано во всех субъектах страны. Это необходимо для обеспечения готовности региона к работе в случае увеличения количества больных коронавирусной инфекцией. Кроме развертывания дополнительных коек и оснащения, идет подготовка медицинских работников. При необходимости для работы в госпиталь будут направлены дополнительные специалисты», — подчеркивают в оперштабе по борьбе с коронавирусом в регионе.
По данным на 6 апреля, в Томской области зарегистрировано три случая заболевания COVID-19: один пациент уже выздоровел, у двоих взяты контрольные тесты на наличие инфекции. На утро понедельника, 6 апреля, в инфекционных отделениях Томска находятся 29 человек: 17 — в больнице № 3, 12 — в детской больнице имени Сибирцева. Результаты тестов у 21 пациента отрицательные, у восьми находятся на исследовании.
За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек. Скончались от коронавируса 47 человек.
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