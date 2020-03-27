Сроки проведения ЕГЭ перенесли из-за пандемии коронавируса

Минпросвещения РФ решило перенести начало основного этапа ЕГЭ и экзамены для девятых классов из-за пандемии коронавируса. Ранее Владимир Путин продлил каникулы школьников до 5 апреля.
До переноса основной этап ЕГЭ должен был начаться 25 мая Проведение досрочного этапа экзамена планировалось с 20 марта по 13 апреля, дополнительного – с 4 по 22 сентября.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 марта по 3 апреля нерабочими. В эту неделю не будут учиться студенты, а каникулы томских школьников продляются до 5 апреля. Информации о работе дошкольных учреждений пока нет. Накануне президент выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Президент перенес дату голосования по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочей.
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