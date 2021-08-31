Срок подачи горячей воды превышен более, чем в 300 домах

«Ситуация аналогична прошлогодней. Есть небольшая положительная динамика – на ту же дату в нынешнем году к зиме готово на 3% больше сетей, чем в 2020-м», — отметил заммэра Александр Карпанин.

В Томске из 2807 многоквартирных домов в ремонте находятся 404, из них срок подачи горячей воды превышен в 330 домах. По информации АО «ТомскРТС», около четверти из них не готовы к подаче ресурса по вине ТСЖ, УК или ЖСК, обслуживающих дом.

По информации «ТомскРТС», «Тепловые сети» на текущей неделе планируют завершить ремонт тепломагистралей № 3 на проспекте Фрунзе и № 11 на пересечении улиц Льва Толстого и Сибирской, а также теплосетей Академгородка. Параллельно специалисты продолжают устранять локальные дефекты, выявленные в ходе проведения гидравлических испытаний на подводящих теплосетях.

На ул. Гоголя подрядчик «ТомскРТС» нарушил сроки ремонта, однако потребители получают ресурс по резервной линии. Помимо этого, по словам генерального директора компании Сергея Панасюка, возникает множество повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний. При определении очередности ремонта принцип ресурсников: сначала отремонтировать трубы, от которых запитано много потребителей ГВС, затем переходить к мелким. В день специалисты закрывают более 20 дефектов на теплосетях. В целом, с начала ремонтного сезона специалисты СП «Тепловые сети» выявили на тепловых сетях города более 1,6 тысячи дефектов. В настоящее время в работе остаются более 200 дефектов. Поскольку одномоментно устранить такое количество дефектов невозможно, разработан график их ликвидации, в соответствие с которым в первую очередь устраняются повреждения на теплотрассах, от которых запитаны группы домов, а затем дефекты на подводящих сетях к отдельным домам

Панасюк отметил, что есть ряд проблемных участков, где ситуация с подачей горячей воды потребителям решится в ближайшее время. В частности, по ул. Герцена от Киевской до Тверской идет реконструкция участка магистрали № 2Г. Сегодня ночью специалисты доделают резервную схему и подадут горячую воду в 35 многоквартирников и детский сад № 63, запитанные от этой линии.

«Понятно, что готовиться к зиме надо, и любой порыв в морозы может обернуться большой бедой. Но людей раздражает срыв ресурсоснабжающей компанией сроков подачи горячей воды и отсутствие от них достоверной информации по датам включения. Поэтому сегодня на штабе мы договорились, что компания предоставит объективные сведения по срокам завершения работ на сетях. Добавлю: по всем фактам просрочек мы направляем документы в областной департамент ЖКХ и госжилнадзора и прокуратуру. При этом, на наш взгляд, самый эффективный и предусмотренный законом механизм работы - включение сроков отключения ГВС в договоры собственников жилья с ресурсниками. Делается это через управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Мы, в свою очередь, готовы оказать горожанам любое содействие в оформлении документов и защите их прав», — подчеркнул и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.