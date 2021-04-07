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07 апреля,
2021
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Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна доставили в СКР по делу о мошенничестве при ремонте дорог. Видео

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ивана Кляйна доставили в Следственный комитет. Информацию об этом ТВ2 подтвердили адвокаты арестованного мэра. По предварительной информации, следственные действия связаны с делом генерального директора «Братства» Роберта Григоряна, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте дорог в Томске. 


Пресс-служба регионального СКР подтвердила, что Ивана Кляйна вызвали по вопросу причастности к хищению денежных средств, выделенных на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Роберт Григорян был задержан в феврале 2021 года. По данным следствия, в период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года он подготовил и предоставил департаменту справки о стоимости выполненных работ и акты об их приемке, содержащие заведомо ложные сведения об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Мэрия, согласно муниципальному контракту, перечислила деньги, из которых Григорян похитил более 9 миллионов рублей, утверждали в СКР.


Иван Кляйн, будучи мэром Томска, поручил, чтобы аукционы по отбору подрядчиков прошли в декабре 2019 года. Благодаря этому компании-победители получили возможность подготовиться к сезону – приобрести новую технику, материалы, сформировать рабочие бригады. Так, компания «Братство» купила современный асфальтоукладчик Vogele и гудронатор – машину для транспортировки битума и равномерного распределения его по дорожному покрытию при ремонте дорог, сообщала пресс-служба мэрии. 


ТВ2 выясняет подробности нового поворота в истории томского мэра. 

Иван Кляйн на объезде, посвященном качеству ремонта дорог. Лето 2020 года
Иван Кляйн на объезде, посвященном качеству ремонта дорог. Лето 2020 года
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Пока Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В конце февраля он был прооперирован в НИИ онкологии ТНИМЦ. В начале марта Советский районный суд изменил Кляйну меру пресечения на домашний арест. Фактически Иван Кляйн пребывал в стационаре, доступ родственников был запрещен.


Первое заседание суда по делу мэра было назначено на 17 марта, из-за состояния здоровья Ивана Кляйна рассмотрение дела было отложено до 8 апреля.


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