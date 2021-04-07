Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна доставили в СКР по делу о мошенничестве при ремонте дорог. Видео

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Ивана Кляйна доставили в Следственный комитет. Информацию об этом ТВ2 подтвердили адвокаты арестованного мэра. По предварительной информации, следственные действия связаны с делом генерального директора «Братства» Роберта Григоряна, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при ремонте дорог в Томске.

Пресс-служба регионального СКР подтвердила, что Ивана Кляйна вызвали по вопросу причастности к хищению денежных средств, выделенных на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Роберт Григорян был задержан в феврале 2021 года. По данным следствия, в период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года он подготовил и предоставил департаменту справки о стоимости выполненных работ и акты об их приемке, содержащие заведомо ложные сведения об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Мэрия, согласно муниципальному контракту, перечислила деньги, из которых Григорян похитил более 9 миллионов рублей, утверждали в СКР.

Иван Кляйн, будучи мэром Томска, поручил, чтобы аукционы по отбору подрядчиков прошли в декабре 2019 года. Благодаря этому компании-победители получили возможность подготовиться к сезону – приобрести новую технику, материалы, сформировать рабочие бригады. Так, компания «Братство» купила современный асфальтоукладчик Vogele и гудронатор – машину для транспортировки битума и равномерного распределения его по дорожному покрытию при ремонте дорог, сообщала пресс-служба мэрии.

ТВ2 выясняет подробности нового поворота в истории томского мэра.