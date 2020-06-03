Средняя зарплата в Томской области выросла на 5%. Но доходы все равно сократились

За 2019 год средняя зарплата в Томской области увеличилась на 5% и составила 43,7 тысячи рублей. Томская область по величине зарплат среди регионов Сибири занимает третье место, уступая лишь Красноярскому краю и Иркутской области, говорится в докладе о деятельности администрации региона, опубликованном на сайте областной думы. В тексте отмечается, что в реальном выражении зарплаты незначительно снизились (по данным Томскстата уровень зарплат составил 99,9%).

По данным обладминистрации, за 2019 год зарплата у работников бюджетной сферы выросла на 5,4%. В сфере добычи полезных ископаемых зарплаты увеличились на 2,5%, в обрабатывающих производствах — 3,9%, в сфере цифровой экономики на 15,6%.

Просроченная задолженность по состоянию на 1 января 2020 года составила 13,5 млн. рублей.

В докладе отмечается, что вместе с зарплатами на 2,4% выросли и пенсии. Так на 1 января 2020 года средняя величина пенсии в регионе составляет 16, 2 тысячи рублей.

При этом, если сравнивать 2019 год с 2018, то реальные доходы населения снизились на 1,4%. Среди причин, почему так произошло называется инфляция (ее уровень в прошлом году составил 3,8%) и опережающий рост коммунальных услуг и других обязательных платежей.





​Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что важно

