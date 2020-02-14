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14 февраля,
2020
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Средняя зарплата осужденных в томских колониях - 7,5 тысячи рублей

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

Осужденные в колониях Томска получают профессиональное образование и работают на производстве. Средняя зарплата без начислений — 7,5 тысячи рублей, в среднем по России за такие работы в колониях платят 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.


Так, за 2019 год в Томской области 1489 заключенных прошли обучение по программам среднего, профессионального и самостоятельного образования. Пятеро из них продолжают учиться дистанционно в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Планируется, что в 2020 году профессии освоить смогут 900 заключенных.


При колониях работают центры трудовой адаптации, на их базе осужденные производят мягкую и корпусную мебель, текстильные, полимерные, кованые, сувенирные изделия, стройматериалы, металлические профили, тротуарную плитку, акриловые ванны, пластиковые окна и продукты: муку, крупы, хлебные, мясные и колбасные изделия.

Средняя зарплата осужденных в томских колониях - 7,5 тысячи рублей
Фото: sputnik.by

«Вся произведенная заключенными продукция соответствует требованиям ГОСТа, техническим регламентам Таможенного союза и имеет сертификаты качества, декларации соответствия и лицензии. Только в 2019 году исправительные учреждения Томской области выпустили товары и оказали услуги на сумму свыше 282 миллионов рублей», — говорит начальник ИК-4 областного ФСИН Александр Зорин. 


По словам замгубернатора по безопасности Игоря Толстоносова, в 2020 году в областной бюджет заложили три миллиона рублей на ресоциализацию заключенных. 

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