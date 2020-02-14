Средняя зарплата осужденных в томских колониях - 7,5 тысячи рублей

Осужденные в колониях Томска получают профессиональное образование и работают на производстве. Средняя зарплата без начислений — 7,5 тысячи рублей, в среднем по России за такие работы в колониях платят 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Так, за 2019 год в Томской области 1489 заключенных прошли обучение по программам среднего, профессионального и самостоятельного образования. Пятеро из них продолжают учиться дистанционно в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Планируется, что в 2020 году профессии освоить смогут 900 заключенных.



