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16 декабря,
2020
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Средний чек на мандарины вырос на 20%

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В России средний чек на мандарины в декабре 2020 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД».

Средний чек на мандарины вырос на 20%

Так, средняя цена мандаринов, купленных на развес с 1 по 13 декабря, составила 104 рубля, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число покупок цитрусовых снизилось на 10%, объем продаж в денежном выражении вырос на 3%.


По данным аналитиков, выросшая сумма среднего чека покупки мандаринов связана с импортной составляющей в сегменте фруктов и овощей.


«Большой объем таких товаров завозится из-за рубежа, по курсам иностранных валют. Кроме того, пандемия вынудила поставщиков пересмотреть логистику, выросли издержки, что также отразилось на стоимости продукции для конечного клиента», — объяснили специалисты.


Добавим, что также подорожало и шампанское. Так в первые две недели декабря средний чек на шампанское по сравнению с прошлым годом вырос до 410 рублей, на 21%.  При этом, число покупок снизилось на 17%. Рост стоимости среднего чека объясняют тем, что россияне стали реже ходить в супермаркеты, но при этом покупают больше продуктов за раз.


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