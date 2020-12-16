Средний чек на мандарины вырос на 20%

В России средний чек на мандарины в декабре 2020 года вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД».

Так, средняя цена мандаринов, купленных на развес с 1 по 13 декабря, составила 104 рубля, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом число покупок цитрусовых снизилось на 10%, объем продаж в денежном выражении вырос на 3%.





По данным аналитиков, выросшая сумма среднего чека покупки мандаринов связана с импортной составляющей в сегменте фруктов и овощей.





«Большой объем таких товаров завозится из-за рубежа, по курсам иностранных валют. Кроме того, пандемия вынудила поставщиков пересмотреть логистику, выросли издержки, что также отразилось на стоимости продукции для конечного клиента», — объяснили специалисты.





Добавим, что также подорожало и шампанское. Так в первые две недели декабря средний чек на шампанское по сравнению с прошлым годом вырос до 410 рублей, на 21%. При этом, число покупок снизилось на 17%. Рост стоимости среднего чека объясняют тем, что россияне стали реже ходить в супермаркеты, но при этом покупают больше продуктов за раз.





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