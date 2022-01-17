Средний срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду в 2021 году вырос до 16,5 лет

Средний срок окупаемости квартиры за счет дохода от аренды к концу 2021 года составил 16,5 лет, сообщает консалтинговая группа SRG. В конце 2020 года срок был меньше — 15,8 года. При этом, если окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить и двадцать лет, пишет «Российская газета».

Доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. Средний чек предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке за год увеличился на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске аренда прибавила в стоимости больше, чем жилье, отмечают эксперты.

Самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности среди городов-миллионников — в Челябинске. Здесь за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года (доходность 8,06%). За год однокомнатные квартиры подорожали здесь на 16,52% (до 1,78 млн рублей), аренда «однушки» выросла на 3,48% (до 12 тыс. рублей). Наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве — от 18 лет до 20,4 года.

По данным портала «Мир квартир», средняя двухкомнатная квартира в Томске стоит почти четыре миллиона рублей. Арендная ставка в городе составляет чуть меньше 19 тысяч рублей в месяц. Если сдавать такую квартиру в течение года, можно заработать 233,8 тысячи рублей. Доходность томских квартир аналитики оценили в 5,8% годовых и пришли к выводу, что окупится такая жилплощадь за 17,1 года.