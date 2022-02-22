Средняя зарплата в ТТУ составляет 25-30 тысяч рублей

Средняя зарплата кондуктора троллейбуса и трамвая составляет 24 тысячи рублей, водителей — 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии. Администрация города к мартовскому заседанию Думы подготовит документы, предусматривающие рост заработной платы.
Водитель ТТУ, имеющий категорию 1 класса, в среднем получает 30 — 31 тысячу рублей в месяц. На размер зарплаты влияет время, потраченное на «простой» трамваев и троллейбусов из-за сторонних ДТП, а также поломки транспорта. Нередко, чтобы набрать норму отработанных часов, людям приходится работать в выходные. Среди водителей на предприятии наблюдается постоянная «текучка» кадров.
Инженерно-технические работники в месяц получают порядка 32 тысяч рублей. На исполнение плана по ремонту, со слов специалистов предприятия, сильно влияет изношенность подвижного состава и нехватка кадров – молодежь не идет работать в ТТУ из-за низких зарплат.
«Трамвайно-троллейбусное управление для Томска – социально значимое предприятие. От людей, которые там работают, зависят не только комфорт, но и безопасность томичей. Поэтому решать вопрос по достойной оплате труда, несомненно, необходимо. Кроме того, в последнее время наблюдается отток водителей, как следствие – интервалы движения троллейбусов и трамваев начинают увеличиваться. Это заставляет нас принимать оперативное решение – вынести на мартовское собрание Думы вопрос повышения зарплат. В первую очередь, наше решение коснётся рабочих специальностей – водителей, кондукторов и механиков. Специалисты администрации в ближайшие дни просчитают размер надбавки, подготовят документы. Надеемся, что депутаты нас поддержат», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Кроме того, исполняющий обязанности мэра Томска поручил руководству предприятия подготовить предложения о мерах, которые обеспечат сохранение пассажиропотока, выполнение графиков движения трамваев и троллейбусов, а также об оптимальном количестве сотрудников, необходимых для обслуживания транспорта.