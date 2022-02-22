Средняя зарплата в ТТУ составляет 25-30 тысяч рублей

Водитель ТТУ, имеющий категорию 1 класса, в среднем получает 30 — 31 тысячу рублей в месяц. На размер зарплаты влияет время, потраченное на «простой» трамваев и троллейбусов из-за сторонних ДТП, а также поломки транспорта. Нередко, чтобы набрать норму отработанных часов, людям приходится работать в выходные. Среди водителей на предприятии наблюдается постоянная «текучка» кадров.

Инженерно-технические работники в месяц получают порядка 32 тысяч рублей. На исполнение плана по ремонту, со слов специалистов предприятия, сильно влияет изношенность подвижного состава и нехватка кадров – молодежь не идет работать в ТТУ из-за низких зарплат.