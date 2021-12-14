Средняя сумма выплат по ОСАГО увеличилась в Томской области

«За три квартала страховые компании региона урегулировали более 13 тысяч страховых случаев. Из них три тысячи водители оформили без вызова ГИБДД — по европротоколу. Этим способом можно воспользоваться, если в аварии участвовали только две машины, у обоих водителей есть полис ОСАГО, и никто из людей не пострадал. Средняя выплата по европротоколу увеличилась с прошлого года на 8% и составила 34 тыс. рублей», — привела статистику замуправляющего томского отделения Банка России Татьяна Толкмит.

С января по сентябрь 2021 года в регионе водители заключили 218 тысяч договоров ОСАГО на общую сумму 1,2 млрд рублей. Каждый второй полис оформили онлайн. Тем, кто проходит процедуру в интернете, специалисты рекомендуют внимательно относиться к выбору сайта для покупки полиса. Страховщиков и ссылки на их проверенные официальные сайты можно найти в реестре Банка России и в приложении «ЦБ онлайн». Также интернет-адреса компаний, которые продают полисы ОСАГО, собраны на сайте РСА. Кроме того, безопасно купить электронный полис через финансовый маркетплейс, где можно не только выбрать самое подходящее предложение автогражданки, но и тут же оформить документ без комиссий и агентских. В российских поисковых системах легальные финансовые компании и финансовые маркетплейсы отмечены синим кружком с белой галочкой и надписью: «ЦБ РФ».