Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Средняя сумма выплат по ОСАГО увеличилась в Томской области
Новости

Средняя сумма выплат по ОСАГО увеличилась в Томской области

ТВ2 ТВ2

За девять месяцев 2021 года в Томской области страховые компании выплатили автовладельцам по полисам ОСАГО 786 млн рублей, сообщает томское отделение Банка России. Средняя сумма страхового возмещения составила 59 тысяч рублей, она выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Эксперты ЦБ считают, что причина в увеличении числа страховых случаев относительно низкой базы прошлого года, когда из-за ограничительных мер люди реже пользовались автотранспортом.

«За три квартала страховые компании региона урегулировали более 13 тысяч страховых случаев. Из них три тысячи водители оформили без вызова ГИБДД — по европротоколу. Этим способом можно воспользоваться, если в аварии участвовали только две машины, у обоих водителей есть полис ОСАГО, и никто из людей не пострадал. Средняя выплата по европротоколу увеличилась с прошлого года на 8% и составила 34 тыс. рублей», — привела статистику замуправляющего томского отделения Банка России Татьяна Толкмит.

С января по сентябрь 2021 года в регионе водители заключили 218 тысяч договоров ОСАГО на общую сумму 1,2 млрд рублей. Каждый второй полис оформили онлайн. Тем, кто проходит процедуру в интернете, специалисты рекомендуют внимательно относиться к выбору сайта для покупки полиса. Страховщиков и ссылки на их проверенные официальные сайты можно найти в реестре Банка России и в приложении «ЦБ онлайн». Также интернет-адреса компаний, которые продают полисы ОСАГО, собраны на сайте РСА. Кроме того, безопасно купить электронный полис через финансовый маркетплейс, где можно не только выбрать самое подходящее предложение автогражданки, но и тут же оформить документ без комиссий и агентских. В российских поисковых системах легальные финансовые компании и финансовые маркетплейсы отмечены синим кружком с белой галочкой и надписью: «ЦБ РФ».

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.